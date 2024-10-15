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Вратарь «Айлендерс» Сорокин оценил первую официальную игру в сезоне после операции

Вратарь «Айлендерс» Сорокин оценил первую официальную игру в сезоне после операции
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Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высказался о своей первой официальной игре в сезоне после операции на спине. «Островитяне» в гостевой встрече победили «Колорадо Эвеланш» со счётом 6:2. Сорокин отразил 32 броска «лавин» по своим воротам.

«Я старался не думать слишком много. Просто смотрел сериалы перед сном и не думал о хоккее. Во время игры я старался делать простые вещи и концентрироваться на каждом моменте», — приводит слова Сорокина журналист Эндрю Гросс на своей странице в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что 29-летний российский вратарь в межсезонье перенёс операцию на спине.

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