Защитник «Питтсбурга» Летанг рассказал, в каком аспекте игры стал лучше Евгений Малкин

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг высоко оценил игру российского нападающего «пингвинов» Евгения Малкина.

«Я не знаю, есть ли у него дополнительная мотивация, но сейчас у него другое мышление, чем было раньше. Кажется, он намного лучше играет в обороне, он более вовлечён. За ним интересно наблюдать», — приводит слова Летанга сайт НХЛ.

Напомним, Евгений Малкин в игре с «Монреаль Канадиенс» отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Форвард набрал своё 1303-е очко в карьере и вышел на чистое 36-е место по баллам в истории НХЛ. Российский форвард обошёл Джерома Игинлу, у которого 1300 очков в лиге.