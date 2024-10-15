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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский высказался о победной игре с «Бостоном»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский высказался о победной игре с «Бостоном»
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о победной игре с «Бостон Брюинз». Отметим, что «пантеры» проводили встречу без капитана Александра Баркова (травма нижней части тела) и Мэттью Ткачука (болезнь).

«Это была важная игра и победа. Я думаю, что ребята очень усердно работали друг за друга, особенно в отсутствие наших ключевых хоккеистов», — приводит слова Бобровского сайт НХЛ.

Напомним, 14 октября на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне завершилась встреча регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в которой местный «Бостон Брюинз» уступил «Флориде Пантерз» со счётом 3:4. Бобровский отразил 34 броска по своим воротам.

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