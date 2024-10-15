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Вратарь «Авангарда» Проскуряков: не надо придавать большое значение победе над «Трактором»

Вратарь «Авангарда» Проскуряков: не надо придавать большое значение победе над «Трактором»
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Вратарь «Авангарда» Илья Проскуряков прокомментировал победный матч с челябинским «Трактором» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Тертышный (Кадейкин) – 10:52 (5x5)     1:1 Вей (Буше) – 23:42 (5x5)     1:2 Буше (Шарипзянов) – 43:26 (5x5)     1:3 Буше (Вей) – 58:32 (en)    

— Не надо придавать большое значение этой победе. Это, конечно, добавляет положительных эмоций, но впереди у нас ещё матчи. Чуть-чуть порадуемся, и надо будет уже готовиться к следующей игре.

— То есть в ближайших матчах нет права на ошибку?
— Это не плей-офф. Надо не бояться ошибиться, нужно где-то раскрепоститься и играть в тот хоккей, который пацаны умеют показывать. Мы, вратари, тоже должны показать себя с лучшей стороны, и совместными командными усилиями надо выправлять ситуацию.

— Игроки в том числе чувствуют свою ответственность перед главным тренером?
— Конечно, у нас одна команда. Мы в одной лодке и несём ответственность за результат вместе, — цитирует Проскурякова «РБ Спорт».

«Авангард» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 13 очков за 16 матчей. «Трактор» располагается на первой строчке таблицы Востока, заработав 22 очка после 15 игр.

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