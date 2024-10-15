Вратарь «Авангарда» Проскуряков: не надо придавать большое значение победе над «Трактором»

Вратарь «Авангарда» Илья Проскуряков прокомментировал победный матч с челябинским «Трактором» (3:1).

— Не надо придавать большое значение этой победе. Это, конечно, добавляет положительных эмоций, но впереди у нас ещё матчи. Чуть-чуть порадуемся, и надо будет уже готовиться к следующей игре.

— То есть в ближайших матчах нет права на ошибку?

— Это не плей-офф. Надо не бояться ошибиться, нужно где-то раскрепоститься и играть в тот хоккей, который пацаны умеют показывать. Мы, вратари, тоже должны показать себя с лучшей стороны, и совместными командными усилиями надо выправлять ситуацию.

— Игроки в том числе чувствуют свою ответственность перед главным тренером?

— Конечно, у нас одна команда. Мы в одной лодке и несём ответственность за результат вместе, — цитирует Проскурякова «РБ Спорт».

«Авангард» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 13 очков за 16 матчей. «Трактор» располагается на первой строчке таблицы Востока, заработав 22 очка после 15 игр.