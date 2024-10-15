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Журналист The Athletic оценил вероятность того, что Шестёркин станет свободным агентом

Журналист The Athletic оценил вероятность того, что Шестёркин станет свободным агентом
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Североамериканский журналист Крис Джонстон в статье на сайте The Athletic оценил вероятность того, что российский голкипер Игорь Шестёркин и «Нью-Йорк Рейнджерс» до следующего лета не договорятся по новому контракту и хоккеист станет свободным агентом.

«Всем сторонам хотелось бы, чтобы новый контракт Шестёркина был подписан до начала сезона. Но путь к сделке в течение сезона всё ещё существует. «Рейнджерс» пока не достигли того момента, где они были бы готовы сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды. Безусловно, нет ничего оскорбительного в их заявленном обещании сделать его самым высокооплачиваемым вратарём в истории НХЛ. По сути, стороны находятся в одном часовом поясе. «Рейнджерс» хотят Шестёркина, а Шестёркин хочет быть в Нью-Йорке. Это не гарантирует на 100%, что они найдут общий язык, но делает возможную сделку очень вероятной», — написал Джонстон.

Сейчас у Шестёркина последний год действующего контракта, и кэпхит по нему составляет $ 5,66 млн.

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