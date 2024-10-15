Гуськов — о рейтинге команд МХЛ: допускаем, что один-два худших клуба будут исключены

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов рассказал, как новый рейтинг команд Молодёжной хоккейной лиги может повлиять на состав участников МХЛ.

«Рейтинг будет влиять на определение количества клубов на следующий сезон. Допускаем, что один-два худших клуба по итогам рейтинга будут из лиги исключены», — приводит слова Гуськова ТАСС.

Напомним, в понедельник, 14 октября, совет директоров КХЛ утвердил новую стратегию МХЛ до 2027 года. Для объективной оценки работы клубов МХЛ будет внедрён рейтинг. В качестве ключевой миссии МХЛ обозначено проведение спортивных соревнований на максимально высоком уровне, который будет способствовать развитию навыков хоккеиста для дальнейшего перехода из МХЛ в КХЛ.