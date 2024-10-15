«Динамо» Мн — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:10 мск

Сегодня, 15 октября, в Минске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду ЦСКА. Встреча на стадионе «Минск-Арена» начнётся в 19:10 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 октября 2024, вторник. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Минское «Динамо» в регулярном сезоне-2024/2025 провело 13 матчей, в которых записало на свой счёт 15 очков. Подопечные Дмитрия Квартальнова располагаются на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

ЦСКА сыграл 15 матчей, и с 18 набранными очками занимает пятое место в таблице Запада.

Для команд эта встреча будет первой в нынешнем сезоне.