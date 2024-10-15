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«Матч был бы намного ближе, если бы я не играл». Защитник Макар — о поражении «Колорадо»

«Матч был бы намного ближе, если бы я не играл». Защитник Макар — о поражении «Колорадо»
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Канадский защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар раскритиковал свою игру во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Матч был бы намного ближе, если бы я не играл. Три, четыре из их шести голов — моя вина. Вот так вот. Несколько действительно глупых, детских ошибок. Я должен быть лучше ради ребят. Во многом это моя вина», — приводит слова Макара журналист Аариф Дин на своей странице в социальной сети Х.

Сегодня, 15 октября, завершился матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Айлендерс», который прошёл на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США). Гости обыграли соперников со счётом 6:2.

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