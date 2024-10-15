Отец погибших братьев Джонни и Мэттью Годро посетил тренировку «Коламбуса»

Гай Годро впервые посетил тренировку «Коламбус Блю Джекетс» после смерти своих сыновей, нападающего «Блю Джекетс» Джонни Годро и Мэттью Годро. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Фото: «Коламбус Блю Джекетс»

Братья Годро погибли в конце августа в аварии, когда ехали на велосипедах по обочине шоссе в Нью‑Джерси. Главный тренер «Коламбуса» Дин Эвасон пригласил Гая Годро принять участие в тренировке команды. «Блю Джекетс» готовятся почтить память братьев перед первым домашним матчем сезона, который состоится утром 16 октября с «Флоридой Пантерз».

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 16 октября 2024, среда. 02:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я сказал ему: «В любое время, когда захочешь, мы будем рады тебя видеть». Он просто хочет быть рядом, и это здорово. Мы занимались планированием тренировки, и он просто включился во все дела. Это было действительно здорово», — приводит слова Эвасона сайт НХЛ.