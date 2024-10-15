Касатонов — об игре в НХЛ: Черри увидел нас с Фетисовым и демонстративно отвернулся

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов рассказал, как относились к советским хоккеистам в НХЛ в 90-е годы. Касатонов прибыл в Северную Америку в конце 1989 года.

«Тогда к нам многие не очень хорошо относились. Например, Дон Черри, экстравагантная личность — сначала тренер, потом телеведущий, щеголявший в ярких нарядах. Помню, мы с Фетисовым уже играли в «Нью-Джерси» и поехали на свадьбу капитана «Дэвилз» Кирка Мюллера. Лу Ламорелло нас туда привёз. Мы зашли, Черри нас увидел и демонстративно отвернулся. Он поздоровался со всеми, но не поздоровался с нами. Черри в конце концов смог помириться с русскими в НХЛ, даже публично отзывался о некоторых российских игроках хорошо», — приводит слова Касатонова RG.

Касатонов в НХЛ выступал за такие клубы, как «Нью-Джерси Дэвилз», «Майти Дакс оф Анахайм», «Сент-Луис Блюз», «Бостон Брюинз».