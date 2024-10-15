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Леонид Вайсфельд высказался о работе Бенуа Гру в «Тракторе»

Леонид Вайсфельд высказался о работе Бенуа Гру в «Тракторе»
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Известный функционер и скаут «Питтсбург Пингвинз» Леонид Вайсфельд прокомментировал работу главного тренера «Трактора» Бенуа Гру.

«У «Трактора» и была в принципе хорошая команда. Судя по всему, они сохранили всех, кого хотели из прошлого состава, и добавили ещё ребят. Похоже, что и тренер работает хорошо. Назначение Гру воспринял как свершившийся факт. Я не так плотно слежу за «Трактором» и их тренерами, честно говоря. Меня больше интересуют хоккеисты, а не состав тренерского штаба команды. Это, наверное, больше вопрос для Ивана Савина и Алексея Волкова (генеральный директор и генеральный менеджер «Трактора» соответственно. – Прим. «Чемпионата»). Я бы не стал говорить, что он прям не сильно известный. Всё-таки человек работал с фарм-клубами, в том числе с фармом «Тампы», а также с молодёжной сборной. У него достаточно большой опыт», — приводит слова Вайсфельда «ВсеПроСпорт».

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