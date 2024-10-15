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Панарин — восьмой игрок «Рейнджерс» с семью очками после трёх стартовых игр сезона НХЛ

Панарин — восьмой игрок «Рейнджерс» с семью очками после трёх стартовых игр сезона НХЛ
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во встрече с «Детройт Ред Уингз» отметился тремя результативными передачами.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Лафреньер (Панарин, Джонс) – 11:45     1:1 Ларкин (Холл, Кейн) – 19:58     2:1 Крайдер (Зибанеджад, Панарин) – 37:05 (pp)     3:1 Смит (Зибанеджад) – 44:51     4:1 Зибанеджад (Панарин, Труба) – 58:38    

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин стал восьмым игроком «Рейнджерс» в истории, кто набирал семь и более очков после трёх стартовых игр сезона НХЛ. Ранее это делали: Мика Зибанеджад (8 в сезоне-2019/2020), Берни Николс (8 в сезоне-1990/1991), Род Гилберт (8 в сезоне-1976/1977), Пьер Ларуш (7 в сезоне-1986/1987), Фил Эспозито (7 в сезоне-1977/1978), Уолт Ткачук (7 в сезоне-1973/1974) и Энди Батгейт (7 в сезоне-1961/1962).

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Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Со списком лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ можно ознакомиться здесь.

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