Панарин — восьмой игрок «Рейнджерс» с семью очками после трёх стартовых игр сезона НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин во встрече с «Детройт Ред Уингз» отметился тремя результативными передачами.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Панарин стал восьмым игроком «Рейнджерс» в истории, кто набирал семь и более очков после трёх стартовых игр сезона НХЛ. Ранее это делали: Мика Зибанеджад (8 в сезоне-2019/2020), Берни Николс (8 в сезоне-1990/1991), Род Гилберт (8 в сезоне-1976/1977), Пьер Ларуш (7 в сезоне-1986/1987), Фил Эспозито (7 в сезоне-1977/1978), Уолт Ткачук (7 в сезоне-1973/1974) и Энди Батгейт (7 в сезоне-1961/1962).

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Со списком лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ можно ознакомиться здесь.