Каменский: московское «Динамо» потихоньку оживает, будет в верхней части таблицы

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал результаты московского «Динамо» в последних матчах сезона.

«Обычно «Динамо» стартует очень хорошо. Сейчас ребята находятся под нагрузкой, старт немного не задался. Но, думаю, команда будет в верхней части турнирной таблицы. У команды есть опытный тренерский штаб и хоккеисты, которые знают, как побеждать. «Динамо» потихоньку оживает», — приводит слова Каменского Metaratings.

Напомним, в последних четырёх встречах подопечные Алексея Кудашова одержали три победы. С 17 баллами в активе москвичи располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции.