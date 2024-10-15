«Ему нужен элитный центрфорвард». Светлов — об погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о погоне российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Что думаете по поводу гонки Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки?

— Все хоккейные болельщики в России следят за ней и переживают за Овечкина. Честно говоря, первый матч «Вашингтона» в этом сезоне насторожил. Александру как любому снайперу нужен элитный центрфорвард и правильно подобранный второй край.

В «Вашингтоне» в прошлом сезоне после травм Кузнецова и Бекстрёма этого оркестра у Овечкина не было. Судя по тому, что увидел в первом матче этого чемпионата и в некоторых эпизодах контрольных игр, с балансом звена у нашего снайпера опять не всё в порядке. Ноль бросков в дебюте это подтверждают.

— Есть опасения за гонку?

— Они были в первой половине прошлого сезона. Но Овечкин сумел переломить ситуацию зимой и весной, где-то на игровой перестройке и индивидуальных усилиях свои голы всё-таки забил.

Думаю, что и в этом сезоне победной музыки от «Вашингтона» будет трудно ждать. Но Овечкин на опыте будет находить какие-то свои пути, чтобы подобраться к Гретцки, — цитирует Светлова Russia-Hockey.