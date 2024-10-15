«Они даже привезли мобильное казино!» Касатонов — о создании клуба НХЛ в Анахайме

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов рассказал о создании клуба Национальной хоккейной лиги в Анахайме — «Майти Дакс оф Анахайм».

«Руководство «Майти Дакс» — президент Тони Таварес и генеральный менеджер Джек Феррейра — были большими поклонниками советского хоккея, поэтому они выбрали меня. Моя супруга Жанна постоянно разговаривала с ними и их жёнами во время игр. У «Анахайма» была другая философия по сравнению с «Нью-Джерси». Необходимо было участвовать в различных публичных мероприятиях, чтобы улучшить продажи билетов на новую франшизу. «Дисней», которой принадлежал клуб, является развлекательной компанией, поэтому мы часто участвовали в различных мероприятиях вне льда, которые продвигали команду.

А какой стадион построили! Гранит, мрамор, пальмы вокруг — инвесторы не пожалели денег. Они даже привозили туда мобильное казино во время матчей, дав болельщикам возможность поиграть. Каким-то образом «Анахайму» удалось получить разрешение на установку всего этого, несмотря на то что в Калифорнии азартные игры запрещены. Мы даже работали крупье на нескольких мероприятиях!» — приводит слова Касатонова RG.

Идея создать клуб НХЛ появилась у главы корпорации «Дисней» после выхода фильма «Могучие утята», рассказавшем о детской хоккейной команде из Миннесоты.