«Витязь» заключил контракт с нападающим Сергеем Калининым

«Витязь» заключил двухлетний контракт с нападающим Сергеем Калининым. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 33-летний форвард ещё не играл. В сезоне-2023/2024 Калинин набрал 18 (4+14) очков в 62 встречах за челябинский «Трактор». Калинин выступал в Челябинске на протяжении четырёх сезонов, являясь капитаном команды. За «Трактор» нападающий сыграл 253 матча и набрал 93 (35+58) балла. Вместе с чёрно-белыми форвард дважды выиграл бронзовые медали чемпионата КХЛ (2022, 2024).

«Витязь» после 15 проведённых матчей набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.