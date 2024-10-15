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«Витязь» заключил контракт с нападающим Сергеем Калининым

«Витязь» заключил контракт с нападающим Сергеем Калининым
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«Витязь» заключил двухлетний контракт с нападающим Сергеем Калининым. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне 33-летний форвард ещё не играл. В сезоне-2023/2024 Калинин набрал 18 (4+14) очков в 62 встречах за челябинский «Трактор». Калинин выступал в Челябинске на протяжении четырёх сезонов, являясь капитаном команды. За «Трактор» нападающий сыграл 253 матча и набрал 93 (35+58) балла. Вместе с чёрно-белыми форвард дважды выиграл бронзовые медали чемпионата КХЛ (2022, 2024).

«Витязь» после 15 проведённых матчей набрал 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

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