Форвард «Салавата» Ян рассказал, насколько жильё и питание в Майами дороже, чем в Москве

Нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян рассказал о ценах на жильё и питание в Майами и сравнил их с московскими.

«Майами для меня особенное место, езжу туда после каждого сезона. Мои родители сейчас там живут. Этим летом позвал туда одного из моих лучших друзей Колю Коваленко. Мы хорошо вместе потренировались. Ему очень понравилось. Я уезжал раньше, так как сезон в КХЛ начинается на месяц раньше. Он мне сказал: «Дэн, как только у меня сезон закончится, сразу приеду в Майами». Я рад, что он оценил Майами. Если сравнивать с Москвой, то тренировки плюс-минус одинаково по ценам, но жильё и питание в Майами в два-три раза дороже», — приводит слова Яна «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Деннис Ян провёл за уфимский клуб четыре встречи, в которых забросил одну шайбу.