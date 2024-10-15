«Кинопоиск» выпустил новое хоккейное шоу по городам России с блогером Ильёй Куручом

«Кинопоиск» представил новое хоккейное шоу «Куруч идёт в сезон». Действия первого выпуска происходят в Казани на матче КХЛ между «Ак Барсом» и «Сибирью».

Концепция видео — показать хоккей человеку, который никогда на хоккее не был. По сюжету энергичный турист из Вологдара, он же известный персонаж скетчей Куруча, прибыл в Казань, чтобы увидеть своими глазами поединок КХЛ. Герой проявляет юмор и любопытство. Он исследует арену, заглядывает в раздевалку к игрокам, чтобы оставить им презент. Также у него получается обойти охрану и проникнуть в ложу, пробраться на лёд и даже пообщаться с капитаном «Ак Барса» Дмитрием Яшкиным.

«Куруч идёт в сезон» продолжает цепочку развлекательного хоккейного контента «Кинопоиска». В сервисе доступны и другие проекты: «Хороший Гол», где хоккей показан глазами судей, и «Хороший Гол: Тренер».

После Казани Куруч обязательно отправится в новое путешествие по городам России, а зрителям предстоит угадать — куда именно. Премьера двух следующих эпизодов состоится в октябре.