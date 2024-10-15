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Заслуженный тренер России: «Спартак» с «Динамо» выглядел разрозненно, дисциплины нет

Заслуженный тренер России: «Спартак» с «Динамо» выглядел разрозненно, дисциплины нет
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин прокомментировал разгромное поражение «Спартака» от «Динамо» в московском дерби со счётом 0:5.

«Спартак» с «Динамо» выглядел разрозненно, большое количество удалений, дисциплины нет, четыре шайбы в меньшинстве пропустили. В общем, «Спартак» был не готов к этой игре. «Динамо» смотрелось намного лучше», — приводит слова Канарейкина «Советский спорт».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 20 очков за 15 матчей. Московское «Динамо» располагается там же на шестой строчке, заработав 17 очков после 16 игр.

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