«Спасибо Порядину за то, что удалялся». Защитник «Динамо» — об игре со «Спартаком»

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков прокомментировал победу над «Спартаком» (5:0) и рассказал о восьми штрафных минутах нападающего красно-белых Павла Порядина.

— Разгромная победа 5:0, игра против Андрея Миронова. Какие у тебя эмоции?

— Приятно было видеть Андрюху. Мы с ним не так долго играли вместе, всего один сезон, но я рад встрече. Хорошо, что мы сегодня победили. Думаю, что он счётом на табло не очень доволен.

— У Павла Порядина сегодня было восемь штрафных минут. Его можно назвать «лучшим» игроком встречи?

— Человеку сегодня не повезло. Спасибо ему за то, что он удалялся (смеётся). Это хоккей, эмоции. Думаю, что он перегорел, — приводит слова Пыленкова сайт «Динамо».