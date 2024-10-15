Главный тренер «Рейнджерс» высоко оценил игру Игоря Шестёркина на старте сезона НХЛ

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт высоко оценил игру российского голкипера клуба Игоря Шестёркина на старте сезона НХЛ.

«Он был действительно хорош. Было сложно судить о нём по прошлой игре. Немногие вратари могут сделать такие сейвы, которые необходимо было сделать в прошлой игре.

Вратари нужны для того, чтобы совершать важные сейвы, а Игорь действительно хорош в этом. Я считаю, что сегодня он сыграл очень хорошо», — приводит слова Лавиолетта сайт НХЛ.

Напомним, вратарь «Рейнджерс» отразил 31 из 32 бросков «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.