«Лада» впервые за 15 лет победила «Амур» в Хабаровске

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
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На пятой минуте первого периода Олег Ли с передач Ильи Талалуева и Якова Рылова открыл счёт во встрече. На 17-й минуте периода Архип Неколенко с передач Никиты Попугаева и Никиты Михайлова восстановил равенство в счёте.
На восьмой минуте второго периода Алексей Ожгихин с передач Владислава Червоненко и Арсения Коромыслова вывел гостей вперёд. На 16-й минуте периода Алексей Ожгихин с передач Данилы Моисеева и Глеба Семёнова сделал счёт 3:1, оформив дубль.
На 38-й секунде третьего периода Олег Ли сократил отставание «Амура» до минимума, забросив во второй раз в игре. На 11-й минуте периода Никита Попугаев с передач Архипа Неколенко и Никиты Михайлова сделал счёт 4:2. На 18-й минуте периода Никита Попугаев забросил пятую шайбу гостей в игре. В конце игры Вячеслав Грецкий установил окончательный счёт во встрече.
Как сообщает пресс-служба КХЛ, «Лада» последний раз побеждала в Хабаровске 19 января 2009 года – 4:1.
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