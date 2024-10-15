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Амур — Лада, результат матча 15 октября 2024, счет 3:5, КХЛ 2024-2025

«Лада» впервые за 15 лет победила «Амур» в Хабаровске
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В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 5
Лада
Тольятти
1:0 Ли (Талалуев, Рылов) – 04:13 (5x5)     1:1 Неколенко (Попугаев, Михайлов) – 16:33 (5x5)     1:2 Ожгихин (Червоненко, Коромыслов) – 27:50 (5x5)     1:3 Ожгихин (Моисеев, Семёнов) – 35:45 (5x5)     2:3 Ли – 40:38 (4x5)     2:4 Попугаев (Неколенко, Михайлов) – 50:56 (5x5)     2:5 Попугаев (Михайлов) – 57:59 (5x5)     3:5 Грецкий (Грачёв) – 58:06 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На пятой минуте первого периода Олег Ли с передач Ильи Талалуева и Якова Рылова открыл счёт во встрече. На 17-й минуте периода Архип Неколенко с передач Никиты Попугаева и Никиты Михайлова восстановил равенство в счёте.

На восьмой минуте второго периода Алексей Ожгихин с передач Владислава Червоненко и Арсения Коромыслова вывел гостей вперёд. На 16-й минуте периода Алексей Ожгихин с передач Данилы Моисеева и Глеба Семёнова сделал счёт 3:1, оформив дубль.

На 38-й секунде третьего периода Олег Ли сократил отставание «Амура» до минимума, забросив во второй раз в игре. На 11-й минуте периода Никита Попугаев с передач Архипа Неколенко и Никиты Михайлова сделал счёт 4:2. На 18-й минуте периода Никита Попугаев забросил пятую шайбу гостей в игре. В конце игры Вячеслав Грецкий установил окончательный счёт во встрече.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, «Лада» последний раз побеждала в Хабаровске 19 января 2009 года – 4:1.

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