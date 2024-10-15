Терещенко — о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки в этом сезоне: не всё зависит от Саши

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко рассказал о погоне российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Шансы всегда есть, всё от Саши зависит. Даже давайте так – не всё, но много. Важны и партнёры по команде. Кто-то из экспертов высказал мысль, что ему нужен хороший плеймейкер. Я полностью с этим согласен. Нужен хороший центральный нападающий, который умеет и может делать то, что делал Бекстрём. Но таких игроков, к сожалению, мало в лиге. Нужно уметь подносить Саше снаряды и стараться вытаскивать это всё оттуда.

У Саши не такое большое движение, как было в предыдущие годы, поэтому нужен центральный и крайний нападающие, которые будут выполнять тот объём работы, который уже Овечкину не нужно выполнять. Если мы говорим о том, что Саше надо добраться до рекорда Гретцки и побить его, то нужно сделать так, чтобы партнёры ему помогали – выполняли черновую работу, создавали для него моменты», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.