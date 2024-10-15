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Адмирал — Северсталь, результат матча 15 октября 2024, счет 5:6 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Северсталь» отыгралась с 1:4 и победила «Адмирал» в овертайме
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Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 6
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Петухов (Грман, Сошников) – 11:11 (5x5)     2:0 Сошников (Шэн) – 12:27 (5x5)     2:1 Думбадзе (Грудинин) – 13:56 (5x5)     3:1 Петухов (Грман) – 26:51 (5x5)     4:1 Метальников (Петухов, Сошников) – 33:32 (5x5)     4:2 Коростелёв – 35:27 (5x4)     4:3 Аймурзин (Пилипенко, Абросимов) – 37:09 (5x4)     4:4 Степанов (Аймурзин) – 38:59 (5x5)     4:5 Пилипенко (Аймурзин, Буренов) – 45:23 (5x5)     5:5 Гутик (Шепелев, Метальников) – 55:47 (5x5)     5:6 Барберио (Лишка, Абросимов) – 60:29 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 12-й минуте первого периода Егор Петухов с передач Марио Грмана и Никиты Сошникова открыл счёт во встрече. Спустя полторы минуты Никита Сошников с передачи Павла Шэна удвоил преимущество хозяев. На 14-й минуте периода Давид Думбадзе с передачи Владимира Грудинина размочил счёт в игре.

На седьмой минуте второго периода Егор Петухов с передачи Марио Грмана забросил третью шайбу «Адмирала» в матче. На 14-й минуте периода Леонид Метальников с передач Егора Петухова и Никиты Сошникова сделал счёт 4:1. В конце второго периода «Северсталь» смогла сравнять счёт за 3 минуты и 32 секунды. Голы забили Данил Аймурзин (дважды) и Егор Степанов.

На шестой минуте третьего периода Кирилл Пилипенко с передач Данила Аймурзина и Николая Буренова впервые в игре вывел гостей вперёд. На 16-й минуте периода Даниил Гутик сделал счёт 5:5.

В овертайме победу гостям принёс Марк Барберио.

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