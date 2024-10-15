«Северсталь» отыгралась с 1:4 и победила «Адмирал» в овертайме

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На 12-й минуте первого периода Егор Петухов с передач Марио Грмана и Никиты Сошникова открыл счёт во встрече. Спустя полторы минуты Никита Сошников с передачи Павла Шэна удвоил преимущество хозяев. На 14-й минуте периода Давид Думбадзе с передачи Владимира Грудинина размочил счёт в игре.
На седьмой минуте второго периода Егор Петухов с передачи Марио Грмана забросил третью шайбу «Адмирала» в матче. На 14-й минуте периода Леонид Метальников с передач Егора Петухова и Никиты Сошникова сделал счёт 4:1. В конце второго периода «Северсталь» смогла сравнять счёт за 3 минуты и 32 секунды. Голы забили Данил Аймурзин (дважды) и Егор Степанов.
На шестой минуте третьего периода Кирилл Пилипенко с передач Данила Аймурзина и Николая Буренова впервые в игре вывел гостей вперёд. На 16-й минуте периода Даниил Гутик сделал счёт 5:5.
В овертайме победу гостям принёс Марк Барберио.
- 15 октября 2024
-
15:37
-
15:20
-
15:12
-
14:57
-
14:50
-
14:33
-
14:17
-
14:07
-
13:48
-
13:32
-
13:15
-
13:11
-
12:48
-
12:43
-
12:25
-
12:08
-
11:50
-
11:36
-
11:16
-
11:00
-
10:41
-
10:25
-
10:12
-
09:55
-
09:40
-
09:23
-
09:10
-
09:03
-
08:46
-
08:38
-
08:30
-
08:15
-
08:10
-
08:05
-
06:53