Бывший нападающий сборной России рассказал об ожиданиях от Овечкина в новом сезоне НХЛ

Бывший президент «Авангарда» и экс-нападающий сборной России Максим Сушинский рассказал об ожиданиях от российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.

— Какие у вас ожидания от Овечкина в новом сезоне?

— Отдал пас [в первом матче сезона] — это отлично. Хорошие ожидания.

— Сможет ли он побить рекорд Гретцки в этом сезоне?

— Будем смотреть! — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, Овечкину осталось забросить 41 шайбу, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб в НХЛ. В первом матче «Вашингтон Кэпиталз» с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:5) российский хоккеист сделал одну результативную передачу.