«Это забавно!» Рашевский — о кричалке динамовских болельщиков в адрес Порядина

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский высказался о поведении болельщиков бело-голубых во время матча со «Спартаком» (5:0). Форвард красно-белых Павел Порядин заработал в этой игре восемь минут штрафа. Динамовцы реализовали три попытки, а болельщики бело-голубых после четвёртой заброшенной шайбы начали скандировать имя и фамилию спартаковца.

«Если честно, во время игры я не понял, что было. Но это забавно! Такая игра у всех бывает. Матчи со «Спартаком» непредсказуемые. У болельщиков такие игры вызывают особый ажиотаж. Для всех плюс, что матчи в Москве и не надо никуда ехать. Всегда много болельщиков приходит с одной и с другой стороны. В таких встречах с такой атмосферой приятно побеждать», — цитирует Рашевского Legalbet.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 20 очков за 15 матчей. «Динамо» располагается там же на шестой строчке, заработав 17 очков после 16 игр.