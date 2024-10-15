«Барыс» перевёл в список травмированных 25-летнего нападающего

По ходу домашнего матча с «Авангардом» повреждение получил нападающий «Барыса» Максим Мухаметов, сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Нападающий переведён в список травмированных и пропустит ближайшие игры команды.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги 25-летний Мухаметов сыграл восемь матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей.

Казахстанская команда после 15 сыгранных встреч набрала семь баллов и занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «Барыс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» завтра, 16 октября.