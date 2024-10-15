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«Авангард» планирует расстаться с американским форвардом Касселсом

«Авангард» планирует расстаться с американским форвардом Касселсом
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Как стало известно «Чемпионату», «Авангард» планирует расстаться с американским форвардом Коулом Касселсом.

С большой долей вероятности контракт с форвардом будет расторгнут по соглашению сторон, однако прорабатывается вопрос с обменом хоккеиста.

В нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 29-летний нападающий провёл 14 матчей, в которых отдал одну результативную передачу с показателем полезности «-5».

В прошедшем сезоне Касселс провёл 67 матчей в составе клуба АХЛ «Сан-Хосе Барракуда» и набрал 45 (11+34) очков. В 2013 году на драфте НХЛ выбран в третьем раунде под общим 85-м номером клубом «Ванкувер Кэнакс».

«Авангард» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 13 очков за 16 матчей.

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