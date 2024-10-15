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Роман Ротенберг поздравил Алексея Кудашова с 700-м юбилейным матчем в карьере

Роман Ротенберг поздравил Алексея Кудашова с 700-м юбилейным матчем в карьере
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил Алексея Кудашова с юбилейным матчем. Матч со «Спартаком» стал для главного тренера московского «Динамо» 700-м в карьере. Бело-голубые одержали разгромную победу со счётом 5:0.

«Вчера у Алексея Николаевича Кудашова был большой тренерский юбилей — 700 матчей на посту. От всей души поздравляю коллегу с этим достижением! Мы работали вместе в СКА и в сборной России, и я на личном опыте убедился, какой это профессионал и отличный специалист.

В последние годы Алексей Кудашов построил в московском «Динамо» отличную команду, с которой всегда непросто и интересно играть. По себе знаю, что в юбилей особенно приятно, когда команда дарит победу – и вчера игроки сделали Алексею Кудашову лучший подарок. Желаю Алексею Николаевичу как можно быстрее достигнуть рубежа в тысячу матчей!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Кудашов начал тренерскую карьеру в 2013 году в подмосковном «Атланте». Специалист работал в тренерских штабах ярославского «Локомотива», СКА, московского «Динамо» и сборной России.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 0
Спартак
Москва
1:0 Пакетт (Уил, Ожиганов) – 03:48 (5x5)     2:0 Пакетт (Уил, Менелл) – 27:02 (5x4)     3:0 Гусев (Уил, Менелл) – 27:54 (5x4)     4:0 Джиошвили (Комтуа, Пыленков) – 38:24 (5x4)     5:0 Пакетт (Кудрявцев, Менелл) – 58:32 (5x4)    
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