«Для нас это большой праздник». Браташ — о пяти шайбах «Лады» в ворота «Амура»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу в матче с «Амуром» (5:3) и отметил большое количество заброшенных шайб в исполнении тольяттинской команды.

«Довольны результатом и тем, что с нашими проблемами с забиванием сегодня справились, пять забросили. Для нас это большой праздник (смеётся). Самый сложный вопрос в этой поездке — как сохранить функциональное состояние игроков на четыре игры. Будем думать, как справиться. Готовились сыграть в Хабаровске активно и интенсивно, у нас это получилось, будем анализировать игры и решать задачи перед следующими встречами», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.

Следующие два матча «Лада» проведёт во Владивостоке с местным «Адмиралом» 17 и 19 октября.