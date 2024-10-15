«Для нас это большой праздник». Браташ — о пяти шайбах «Лады» в ворота «Амура»
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал победу в матче с «Амуром» (5:3) и отметил большое количество заброшенных шайб в исполнении тольяттинской команды.
«Довольны результатом и тем, что с нашими проблемами с забиванием сегодня справились, пять забросили. Для нас это большой праздник (смеётся). Самый сложный вопрос в этой поездке — как сохранить функциональное состояние игроков на четыре игры. Будем думать, как справиться. Готовились сыграть в Хабаровске активно и интенсивно, у нас это получилось, будем анализировать игры и решать задачи перед следующими встречами», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.
Следующие два матча «Лада» проведёт во Владивостоке с местным «Адмиралом» 17 и 19 октября.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 5
Лада
Тольятти
1:0 Ли (Талалуев, Рылов) – 04:13 (5x5) 1:1 Неколенко (Попугаев, Михайлов) – 16:33 (5x5) 1:2 Ожгихин (Червоненко, Коромыслов) – 27:50 (5x5) 1:3 Ожгихин (Моисеев, Семёнов) – 35:45 (5x5) 2:3 Ли – 40:38 (4x5) 2:4 Попугаев (Неколенко, Михайлов) – 50:56 (5x5) 2:5 Попугаев (Михайлов) – 57:59 (5x5) 3:5 Грецкий (Грачёв) – 58:06 (5x5)
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