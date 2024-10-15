Мартемьянов — о поражении от «Лады»: треть команды вышла поиграться, а не выигрывать

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов остался недоволен самоотдачей игроков хабаровской команды в матче с «Ладой» (3:5).

«Соперник вышел играть на победу. У них была самоотдача, самопожертвование, если хотите. У них 20 блокированных бросков, у нас — три. Треть команды сегодня вышла поиграться, а не выигрывать, к сожалению. Наше великое большинство вообще не работает. Проиграли в духе, в желании. Заканчивать в три пятёрки было тяжеловато, но спасибо тем парням, кто боролся до конца и хотел всё же вырвать победу», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

Хабаровский клуб потерпел третье поражение в четырёх матчах. В предыдущей встрече «Амур» обыграл «Ладу» на своей площадке со счётом 2:0.