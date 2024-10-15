Мартемьянов — о поражении от «Лады»: треть команды вышла поиграться, а не выигрывать
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов остался недоволен самоотдачей игроков хабаровской команды в матче с «Ладой» (3:5).
«Соперник вышел играть на победу. У них была самоотдача, самопожертвование, если хотите. У них 20 блокированных бросков, у нас — три. Треть команды сегодня вышла поиграться, а не выигрывать, к сожалению. Наше великое большинство вообще не работает. Проиграли в духе, в желании. Заканчивать в три пятёрки было тяжеловато, но спасибо тем парням, кто боролся до конца и хотел всё же вырвать победу», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.
Хабаровский клуб потерпел третье поражение в четырёх матчах. В предыдущей встрече «Амур» обыграл «Ладу» на своей площадке со счётом 2:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 5
Лада
Тольятти
1:0 Ли (Талалуев, Рылов) – 04:13 (5x5) 1:1 Неколенко (Попугаев, Михайлов) – 16:33 (5x5) 1:2 Ожгихин (Червоненко, Коромыслов) – 27:50 (5x5) 1:3 Ожгихин (Моисеев, Семёнов) – 35:45 (5x5) 2:3 Ли – 40:38 (4x5) 2:4 Попугаев (Неколенко, Михайлов) – 50:56 (5x5) 2:5 Попугаев (Михайлов) – 57:59 (5x5) 3:5 Грецкий (Грачёв) – 58:06 (5x5)
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