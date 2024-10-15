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Козырев рассказал, что стало ключевым моментом в волевой победе над «Адмиралом»

Козырев рассказал, что стало ключевым моментом в волевой победе над «Адмиралом»
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев считает, что четырёхминутное удаление игрока «Адмирала» Дмитрия Соколова перевернуло игру и помогло череповецкой команде переломить неудачно складывавшийся матч. «Северсталь» отыгралась со счёта 1:4 и победила в овертайме со счётом 6:5.

— При 1:4 не было мысли поменять Самойлова? Или же взять тайм-аут? «Адмирал» второй период провёл очень активно, и казалось, что дальше так и пойдёт, если бы не удаление четырёхминутное.
— Да, удаление перевернуло эту игру. Мы воспользовались шансом. Сашу мы не стали менять. Вы видели, что в концовке он очень здорово сыграл. Это ключевой момент, когда в овертайме был выход, и он забрал эту шайбу, и мы пошли в обратную атаку, которая привела к голу. Значит, мы сделали всё правильно, — цитирует Козырева пресс-служба дальневосточного клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 6
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Петухов (Грман, Сошников) – 11:11 (5x5)     2:0 Сошников (Шэн) – 12:27 (5x5)     2:1 Думбадзе (Грудинин) – 13:56 (5x5)     3:1 Петухов (Грман) – 26:51 (5x5)     4:1 Метальников (Петухов, Сошников) – 33:32 (5x5)     4:2 Коростелёв – 35:27 (5x4)     4:3 Аймурзин (Пилипенко, Абросимов) – 37:09 (5x4)     4:4 Степанов (Аймурзин) – 38:59 (5x5)     4:5 Пилипенко (Аймурзин, Буренов) – 45:23 (5x5)     5:5 Гутик (Шепелев, Метальников) – 55:47 (5x5)     5:6 Барберио (Лишка, Абросимов) – 60:29 (3x3)    
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