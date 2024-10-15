«Удаление подкосило ребят». Тамбиев — о поражении от «Северстали» со счёта 4:1

Главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев подвёл итоги матча с «Северсталью» (5:6 ОТ), в котором дальневосточная команда вела по ходу встречи со счётом 4:1. Ключевым моментом стало четырёхминутное удаление Дмитрия Соколова в середине второго периода, которое череповецкая команда реализовала, забив два гола.
«Матч разделился на две части — до 4:1 и после. Молодцы, что играли до конца, сравняли счёт. В овертайме могли мы забить, но нам привезли гол. Для болельщиков, наверное, это интересная игра, когда много голов. Но всё-таки хотелось, чтобы поменьше пропускали. Хотя говорили, что «Северсталь» очень мастеровитая и быстрая команда. Объективно скажу, что это четырёхминутное удаление подкосило ребят. Боролись до конца, потому в этой ситуации очко нам в плюс. Это было бы жёстко с 4:1 проиграть матч в основное время. Готовимся к следующей встрече», — цитирует Тамбиева пресс-служба владивостокского клуба.
- 15 октября 2024
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:10
-
15:52
-
15:37
-
15:20
-
15:12
-
14:57
-
14:50
-
14:33
-
14:17
-
14:07
-
13:48
-
13:32
-
13:15
-
13:11
-
12:48
-
12:43
-
12:25
-
12:08
-
11:50
-
11:36
-
11:16
-
11:00
-
10:41
-
10:25
-
10:12
-
09:55
-
09:40
-
09:23
-
09:10