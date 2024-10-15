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«Удаление подкосило ребят». Тамбиев — о поражении от «Северстали» со счёта 4:1

«Удаление подкосило ребят». Тамбиев — о поражении от «Северстали» со счёта 4:1
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Главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев подвёл итоги матча с «Северсталью» (5:6 ОТ), в котором дальневосточная команда вела по ходу встречи со счётом 4:1. Ключевым моментом стало четырёхминутное удаление Дмитрия Соколова в середине второго периода, которое череповецкая команда реализовала, забив два гола.

«Матч разделился на две части — до 4:1 и после. Молодцы, что играли до конца, сравняли счёт. В овертайме могли мы забить, но нам привезли гол. Для болельщиков, наверное, это интересная игра, когда много голов. Но всё-таки хотелось, чтобы поменьше пропускали. Хотя говорили, что «Северсталь» очень мастеровитая и быстрая команда. Объективно скажу, что это четырёхминутное удаление подкосило ребят. Боролись до конца, потому в этой ситуации очко нам в плюс. Это было бы жёстко с 4:1 проиграть матч в основное время. Готовимся к следующей встрече», — цитирует Тамбиева пресс-служба владивостокского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 6
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Петухов (Грман, Сошников) – 11:11 (5x5)     2:0 Сошников (Шэн) – 12:27 (5x5)     2:1 Думбадзе (Грудинин) – 13:56 (5x5)     3:1 Петухов (Грман) – 26:51 (5x5)     4:1 Метальников (Петухов, Сошников) – 33:32 (5x5)     4:2 Коростелёв – 35:27 (5x4)     4:3 Аймурзин (Пилипенко, Абросимов) – 37:09 (5x4)     4:4 Степанов (Аймурзин) – 38:59 (5x5)     4:5 Пилипенко (Аймурзин, Буренов) – 45:23 (5x5)     5:5 Гутик (Шепелев, Метальников) – 55:47 (5x5)     5:6 Барберио (Лишка, Абросимов) – 60:29 (3x3)    
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