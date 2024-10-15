«Удаление подкосило ребят». Тамбиев — о поражении от «Северстали» со счёта 4:1

Главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев подвёл итоги матча с «Северсталью» (5:6 ОТ), в котором дальневосточная команда вела по ходу встречи со счётом 4:1. Ключевым моментом стало четырёхминутное удаление Дмитрия Соколова в середине второго периода, которое череповецкая команда реализовала, забив два гола.

«Матч разделился на две части — до 4:1 и после. Молодцы, что играли до конца, сравняли счёт. В овертайме могли мы забить, но нам привезли гол. Для болельщиков, наверное, это интересная игра, когда много голов. Но всё-таки хотелось, чтобы поменьше пропускали. Хотя говорили, что «Северсталь» очень мастеровитая и быстрая команда. Объективно скажу, что это четырёхминутное удаление подкосило ребят. Боролись до конца, потому в этой ситуации очко нам в плюс. Это было бы жёстко с 4:1 проиграть матч в основное время. Готовимся к следующей встрече», — цитирует Тамбиева пресс-служба владивостокского клуба.