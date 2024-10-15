«Вы столько пролетите, и как вы сыграете?» Тамбиев — о выступлении «Адмирала» на выезде

Главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев объяснил разницу в результатах владивостокской команды на выезде и дома длительными перелётами.

— Если вспомнить выездную серию, то за пять матчей только четыре шайбы, а сегодня за один матч пять шайб. Почему «Адмирал» на выезде и дома — это разные команды?

— Они 13 часов летели до Минска. Вы столько пролетите, и как вы сыграете? Они живые люди, половина команды впервые летела столько с Дальнего Востока на Запад. Им надо и восстановиться, и переключиться. Они в 2:30 по Владивостоку начинают матч и в пять утра заканчивают, — цитирует Тамбиева пресс-служба владивостокского клуба.

«Адмирал» одержал лишь две победы в восьми выездных матчах. В шести домашних встречах во Владивостоке клуб трижды выиграл.