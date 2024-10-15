«Вы столько пролетите, и как вы сыграете?» Тамбиев — о выступлении «Адмирала» на выезде
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Главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев объяснил разницу в результатах владивостокской команды на выезде и дома длительными перелётами.
— Если вспомнить выездную серию, то за пять матчей только четыре шайбы, а сегодня за один матч пять шайб. Почему «Адмирал» на выезде и дома — это разные команды?
— Они 13 часов летели до Минска. Вы столько пролетите, и как вы сыграете? Они живые люди, половина команды впервые летела столько с Дальнего Востока на Запад. Им надо и восстановиться, и переключиться. Они в 2:30 по Владивостоку начинают матч и в пять утра заканчивают, — цитирует Тамбиева пресс-служба владивостокского клуба.
«Адмирал» одержал лишь две победы в восьми выездных матчах. В шести домашних встречах во Владивостоке клуб трижды выиграл.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
5 : 6
ОТ
Северсталь
Череповец
1:0 Петухов (Грман, Сошников) – 11:11 (5x5) 2:0 Сошников (Шэн) – 12:27 (5x5) 2:1 Думбадзе (Грудинин) – 13:56 (5x5) 3:1 Петухов (Грман) – 26:51 (5x5) 4:1 Метальников (Петухов, Сошников) – 33:32 (5x5) 4:2 Коростелёв – 35:27 (5x4) 4:3 Аймурзин (Пилипенко, Абросимов) – 37:09 (5x4) 4:4 Степанов (Аймурзин) – 38:59 (5x5) 4:5 Пилипенко (Аймурзин, Буренов) – 45:23 (5x5) 5:5 Гутик (Шепелев, Метальников) – 55:47 (5x5) 5:6 Барберио (Лишка, Абросимов) – 60:29 (3x3)
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