«Красно-белым нужен свой дом». Новиков — о строительстве стадиона для «Спартака»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал информацию о строительстве стадиона для хоккейного «Спартака». По информации СМИ, в Москве решили вопрос о строительстве современной арены на территории бывшего Дворца спорта «Лужники»

«Мегаспорт» делает многое для того, чтобы команда чувствовала там себя комфортно. У ветеранов клуба есть своя ложа, ребятам играть приятно. Но это дворец, куда клуб приезжает погостить. Точно так же, как и соперники. Он не является хозяином, он — арендатор. Это сложный момент, который тормозит развитие команды и её результаты.

Конечно, «Спартак» это переживёт. Тут ничего не поделаешь. Но это единственная команда, которая находится в столь дискомфортной ситуации. Болельщики должны отнестись к этому с пониманием. Но все мы мечтаем, чтобы «Спартак» построил свой стадион и встал в плане материально-технической базы вровень с нашими ведущими клубами. Красно-белым нужен свой дом», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

В текущем сезоне «Спартак» провёл 15 матчей и на данный момент занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ. Команда проводит домашние матчи на стадионе «Мегаспорт».