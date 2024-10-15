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Матч с ЦСКА стал для Вадима Шипачёва 1000-м в карьере КХЛ

Матч с ЦСКА стал для Вадима Шипачёва 1000-м в карьере КХЛ
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Сегодня, 15 октября, в Минске на стадионе «Минск-Арена» стартовал очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает на своём льду ЦСКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
1-й период
0 : 0
ЦСКА
Москва

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв проводит свой 1000-й матч в карьере КХЛ. В прошлой игре со СКА (4:2) 37-й летний форвард отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 250-й в КХЛ.

Шипачёву осталось набрать четыре очка, чтобы догнать рекордсмена лиги Сергея Мозякина, у которого 928 (419+509) очков в 842 играх. У Шипачёва всего за карьеру в лиге с учётом плей-офф — 924 (290+634) очка в 999 встречах.

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