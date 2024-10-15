«Первый раунд для этой команды — потолок». Кожевников назвал слабые стороны «Салавата»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что «Салават Юлаев» имеет большие проблемы в обороне из-за возрастных и медленных защитников, а ставка на игру в большинстве в пять форвардов не оправдается в плей-офф.

«В команде всё строится на форвардах-легионерах. При этом — медленная и возрастная защита, а также только один вратарь — Самонов. Посмотрел на игру молодого Вязового — при всём моём бережном отношении к молодёжи и тем более к вратарям, он для КХЛ пока не готов. Так что мой прогноз прежний: первый раунд для этой команды — потолок.

— Но «Салават» — один из лидеров КХЛ по большинству, под 30% реализации.

— Ребята, это ненадолго. К плей-офф все эти наработки тренеров Уфы с пятью форвардами изучат, найдут слабые места. Такая схема — крайне рискованная, в ответственных матчах неизбежны обрезы и голы в свои ворота. А самое главное, что пять форвардов в большинстве — это не от хорошей жизни. Я смотрю за защитниками «Салавата» — там просто кошмар! С быстрым «Динамо» эти защитники вообще не успевали — именно они заработали пять удалений подряд!» — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

После 12 матчей текущего сезона «Салават Юлаев» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ.