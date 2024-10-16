Иванов: с «Коламбусом» списываемся, они следят, но все понимают, что у меня контракт

Вратарь «Сочи» Сергей Иванов рассказал, что находится на связи с руководством «Коламбуса». Голкипер был задрафтован «Блю Джекетс» в пятом раунде под 138-м номером на драфте НХЛ 2022 года.

— Уже думаешь о том, ехать ли в «Коламбус» следующей весной?

— Пока не думал. Мы списываемся с клубом, меня спрашивают, как здоровье, как игра. Следят, всё знают. Но я об этом вообще не задумывался, у меня два года контракта.

— Не прощупывают почву, приедешь ты или нет?

— Нет, все понимают прекрасно, что у меня контракт, а как там сложится, узнаем потом, — сказал Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.