Иванов рассказал, есть ли разница между Сергеем Зубовым в СКА и в «Сочи»

Вратарь «Сочи» Сергей Иванов рассказал, есть ли разница между тренером Сергеем Зубовым в СКА и в «Сочи».

— Зубов в СКА и в «Сочи» — разный по менталитету, по подаче, по общению с игроками?

— Конечно, роль главного тренера – всегда большая ответственность, ты самый главный человек в команде, отвечаешь за всю игру команды. Конечно, отличается. А так всё осталось так же. Он может и здесь подойти, подбодрить, а где-то и наоборот.

— Мы его видим немногословным, суровым мужчиной. Какой он вообще?

— Это легенда, мы с парнями это понимаем и уважительно относимся. Хочется играть за него, это придаёт ещё больше ответственности и уверенности в своих действиях.

— Буллиты на тренировках тебе забивает?

— Это больше в Питере было, а здесь — нет, статус уже другой, — сказал Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.