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Иванов рассказал, есть ли разница между Сергеем Зубовым в СКА и в «Сочи»

Иванов рассказал, есть ли разница между Сергеем Зубовым в СКА и в «Сочи»
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Вратарь «Сочи» Сергей Иванов рассказал, есть ли разница между тренером Сергеем Зубовым в СКА и в «Сочи».

— Зубов в СКА и в «Сочи» — разный по менталитету, по подаче, по общению с игроками?
— Конечно, роль главного тренера – всегда большая ответственность, ты самый главный человек в команде, отвечаешь за всю игру команды. Конечно, отличается. А так всё осталось так же. Он может и здесь подойти, подбодрить, а где-то и наоборот.

— Мы его видим немногословным, суровым мужчиной. Какой он вообще?
— Это легенда, мы с парнями это понимаем и уважительно относимся. Хочется играть за него, это придаёт ещё больше ответственности и уверенности в своих действиях.

— Буллиты на тренировках тебе забивает?
— Это больше в Питере было, а здесь — нет, статус уже другой, — сказал Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Ивановым читайте на «Чемпионате»:
«Время покажет, хорошо или плохо, что в СКА вызвали не меня». Интервью с вратарём «Сочи»
Эксклюзив
«Время покажет, хорошо или плохо, что в СКА вызвали не меня». Интервью с вратарём «Сочи»
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