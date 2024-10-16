Иванов — об аренде из СКА: всё, что ни делается, — к лучшему. Играть в КХЛ — мечта

Вратарь «Сочи» Сергей Иванов рассказал об аренде в СКА и заявил, что готов играть в любом клубе КХЛ.

— Если учитывать, как тяжело любому играть на позиции вратаря в СКА, может, это и не самый худший вариант?

— Всё, что ни делается, — к лучшему. И в аренде в «Адмирале» у меня хороший год получился, хороший опыт. И сейчас здесь, в «Сочи», все условия тоже есть. Это КХЛ, играть здесь – мечта. Я так же выхожу на каждую игру и стараюсь отдаваться по полной.

— Ты говорил, что решался вопрос только о том, куда тебя отдадут в аренду. Правда ли, что мог оказаться в «Витязе» вместе с Бучельниковым?

— Были такие варианты, но оказался в «Сочи».

— Теперь он тебе забивает не на тренировках. После игры что-то говорит тебе, подкалывает?

— Иногда (улыбается). Год с ним провели в «Адмирале», сказал: хорошая игра, удачи дальше, и всё. Я ему тоже ничего такого особенного не говорю на льду, — сказал Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.