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Голкипер «Сочи» Иванов: Ротенберг сказал: «Продолжай так же работать, а там посмотрим»

Голкипер «Сочи» Иванов: Ротенберг сказал: «Продолжай так же работать, а там посмотрим»
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Вратарь «Сочи» Сергей Иванов поделился эмоциями о том, как относится к очередной аренде из СКА, и рассказал о словах Романа Ротенберга.

— Как отнёсся к решению СКА отправить тебя ещё в одну аренду после «Адмирала»? Может, чувствовал, что уже готов к Питеру?
— В принципе, спокойно. Почти сразу понимал, что поеду в аренду, решалось только куда. В итоге оказался в «Сочи». Воспринял это спокойно.

— Сразу понимал почему? Ведь в Питере остались только Серебряков да молодёжь, с которыми можно конкурировать.
— Общались и с главным тренером СКА, и с тренером вратарей, и с агентом, поэтому не было большой загадки, что меня отдадут. Какое решение приняли, такое приняли, от меня тут ничего не зависит.

— Что Роман Борисович говорил?
— Мы с ним пообщались, он сказал, чтобы я так же продолжал работать, играл в свой хоккей, а там посмотрим, — сказал Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Ивановым читайте на «Чемпионате»:
«Время покажет, хорошо или плохо, что в СКА вызвали не меня». Интервью с вратарём «Сочи»
Эксклюзив
«Время покажет, хорошо или плохо, что в СКА вызвали не меня». Интервью с вратарём «Сочи»
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Новости. Хоккей
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