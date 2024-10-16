Голкипер «Сочи» Иванов: Ротенберг сказал: «Продолжай так же работать, а там посмотрим»

Вратарь «Сочи» Сергей Иванов поделился эмоциями о том, как относится к очередной аренде из СКА, и рассказал о словах Романа Ротенберга.

— Как отнёсся к решению СКА отправить тебя ещё в одну аренду после «Адмирала»? Может, чувствовал, что уже готов к Питеру?

— В принципе, спокойно. Почти сразу понимал, что поеду в аренду, решалось только куда. В итоге оказался в «Сочи». Воспринял это спокойно.

— Сразу понимал почему? Ведь в Питере остались только Серебряков да молодёжь, с которыми можно конкурировать.

— Общались и с главным тренером СКА, и с тренером вратарей, и с агентом, поэтому не было большой загадки, что меня отдадут. Какое решение приняли, такое приняли, от меня тут ничего не зависит.

— Что Роман Борисович говорил?

— Мы с ним пообщались, он сказал, чтобы я так же продолжал работать, играл в свой хоккей, а там посмотрим, — сказал Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.