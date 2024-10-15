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«Вадим оставил серьёзный след в истории СКА». Ротенберг поздравил Шипачёва с 1000-м матчем

«Вадим оставил серьёзный след в истории СКА». Ротенберг поздравил Шипачёва с 1000-м матчем
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва с 1000-м матчем. Форвард в эти минуты принимает участие в игре с ЦСКА.

«У Вадима Шипачёва 1000-й матч в КХЛ! Мы ждали, что сможем поздравить Вадима с 1000-й игрой в Ледовом — это было бы красиво и символично, но судьба распорядилась иначе. Юбилейный матч Шипачёва выпал на встречу в Минске.

Вадим оставил серьёзный след в истории СКА. У нас он стал настоящей звездой, лидером всей лиги. Вместе мы выиграли два Кубка Гагарина, из СКА Шипачёв попал в золотую олимпийскую команду. Все знают, что Вадим — чрезвычайно умный игрок, настоящий дирижёр атак. Его талант привлекает болельщиков на трибуны, а детей — в хоккейные школы. Это очень важно для будущего нашего хоккея.

От всей души желаю Вадиму Шипачёву успехов на льду — ждём, когда он превзойдёт рекорд Сергея Мозякина. Уверен, это случится совсем скоро!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
1-й период
0 : 0
ЦСКА
Москва
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