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Шипачёв стал вторым игроком и первым нападающим в истории с 1000 матчами в КХЛ

Шипачёв стал вторым игроком и первым нападающим в истории с 1000 матчами в КХЛ
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Сегодня, 15 октября, в Минске на стадионе «Минск-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает на своём льду ЦСКА. Идёт первый период — счёт 1:0 в пользу минчан.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
2-й период
1 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Энас (Шипачёв, Волков) – 12:03 (5x5)    

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв проводит свой 1000-й матч в карьере КХЛ. 37-летний игрок стал первым нападающим в истории КХЛ, кому покорился этот рубеж, и вторым игроком в истории лиги. Ранее единственным, кто провёл 1000 матчей в КХЛ, был защитник Евгений Бирюков, на счету которого 1001 игра в лиге.

Шипачёв отметился результативной передачей в первом голе «Динамо» в ворота ЦСКА.

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