Шипачёв стал вторым игроком и первым нападающим в истории с 1000 матчами в КХЛ

Сегодня, 15 октября, в Минске на стадионе «Минск-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимает на своём льду ЦСКА. Идёт первый период — счёт 1:0 в пользу минчан.

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв проводит свой 1000-й матч в карьере КХЛ. 37-летний игрок стал первым нападающим в истории КХЛ, кому покорился этот рубеж, и вторым игроком в истории лиги. Ранее единственным, кто провёл 1000 матчей в КХЛ, был защитник Евгений Бирюков, на счету которого 1001 игра в лиге.

Шипачёв отметился результативной передачей в первом голе «Динамо» в ворота ЦСКА.