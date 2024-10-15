Капитан «Нефтехимика» Дергачёв получил травму руки и покинул площадку в матче со СКА
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Нефтехимиком». После первого периода счёт 1:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Перерыв
1 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Демидов (Деанджело, Кузнецов) – 04:33 (5x5) 1:1 Шафигуллин – 08:27 (5x5)
В середине первого периода на вбрасывании травму получил капитан «Нефтехимика» Александр Дергачёв. Опытный форвард сразу после вброса шайбы схватился за кисть и упал на лёд. Несколько секунд нападающий лежал на льду, а затем с трудом покинул площадку и ушёл в раздевалку.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В текущем сезоне на счету Дергачёва 8 (3+5) очков в 14 матчах.
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