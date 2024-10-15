Капитан «Нефтехимика» Дергачёв получил травму руки и покинул площадку в матче со СКА

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Нефтехимиком». После первого периода счёт 1:1.

В середине первого периода на вбрасывании травму получил капитан «Нефтехимика» Александр Дергачёв. Опытный форвард сразу после вброса шайбы схватился за кисть и упал на лёд. Несколько секунд нападающий лежал на льду, а затем с трудом покинул площадку и ушёл в раздевалку.

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В текущем сезоне на счету Дергачёва 8 (3+5) очков в 14 матчах.