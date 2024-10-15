«Приехал сюда не заканчивать». Калинин объяснил решение перейти в «Витязь»

Нападающий Сергей Калинин рассказал, почему принял решение перейти в «Витязь». Контракт с 33-летним форвардом рассчитан сроком на два года.

«Руководство клуба проявило интерес. Созвонились с моим агентом. В принципе, достаточно легко договорились. Я ждал долго. Поэтому круто, что так получилось.

Вообще, хорошая команда, знаю, собралась в этом году. Молодые ребята, боевые, на хорошем ходу сейчас находятся. Надеюсь, что смогу им помочь. Уверен. Поэтому посмотрим. Мне нравится, что команда амбициозная. В этом плане нам по пути. Я здесь тоже не приехал заканчивать. Есть что доказывать, есть что показывать, есть к чему стремиться ещё», — цитирует Калинина пресс-служба «Витязя».

В нынешнем сезоне Калинин ещё не играл. В сезоне-2023/2024 Калинин набрал 18 (4+14) очков в 62 встречах за челябинский «Трактор». Калинин выступал в Челябинске на протяжении четырёх сезонов, являясь капитаном команды.