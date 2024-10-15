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«Смотреть очень интересно.» Вайсфельд оценил хоккей «Северстали» под руководством Козырева

«Смотреть очень интересно.» Вайсфельд оценил хоккей «Северстали» под руководством Козырева
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Функционер, хоккейный судья Леонид Вайсфельд заявил, что ему интересно наблюдать за игрой молодой «Северстали» и задался вопросом, а сработает ли такой хоккей главного тренера Андрея Козырева с более опытным и звёздным составом.

«За тем, что делает Козырев, смотреть очень интересно. В такой команде, как «Северсталь», логика в этом есть. Там ведь много молодых игроков, причём очень талантливых. Им такой стиль подходит.

Сработает ли это с большим клубом, если туда, к примеру, перейдёт Козырев, другой вопрос. Это можно будет понять только практически путём. При этом я не утверждаю, что это не сработает – просто ставлю под сомнение», — приводит слова Вайсфельда «ВсеПроСпорт».

После 16 матчей текущего сезона «Северсталь» занимает четвёртое место в таблице Западной конференции КХЛ.

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