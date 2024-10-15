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Динамо — ЦСКА, результат матча 15 октября, счет 5:4, КХЛ 2024-2025

Минское «Динамо» забило два гола в концовке матча с ЦСКА и вырвало победу в овертайме
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду ЦСКА. Волевую победу одержали минчане со счётом 5:4 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 4
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Энас (Шипачёв, Волков) – 12:03 (5x5)     1:1 Соркин (Полтапов) – 26:14 (5x5)     1:2 Гурьянов (Абрамов, Классон) – 29:09 (5x5)     2:2 Кузнецов (Улле, Гросс) – 42:11 (5x5)     2:3 Дроздов (Каменев, Провольнев) – 43:53 (5x5)     2:4 Дроздов – 54:51 (5x5)     3:4 Шипачёв (Лайл) – 56:51 (6x5)     4:4 Лайл (Шипачёв, Волков) – 59:02 (6x5)     5:4 Энас (Пинчук) – 60:35 (3x3)    

На 13-й минуте счёт открыл нападающий минского «Динамо» Сэм Энас, которому ассистировали Вадим Шипачёв и Александр Волков. Во втором периоде армейцы перехватили инициативу и забросили две шайбы подряд — отличились Максим Соркин и Денис Гурьянов. Минчанам удалось сравнять счёт в начале третьего периода благодаря голу Сергея Кузнецова. ЦСКА ответил дублем Ивана Дроздова. В концовке матча сначала Шипачёв, проводивший 1000-ю игру в КХЛ, отметился голом. Затем Брэди Лайл перевёл игру в овертайм, где победу минчанам принёс гол Энаса.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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