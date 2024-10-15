Буллит Евгения Кузнецова в овертайме принёс СКА победу в матче с «Нефтехимиком»

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Нефтехимиком». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хоккеисты СКА.
На пятой минуте матча в великолепном сольном проходе счёт открыл нападающий СКА Иван Демидов с передач Евгения Кузнецова и Тони Деанджело. «Нефтехимик» сравнял счёт в середине первого периода благодаря голу Булата Шафигуллина. В начале второго периода Григорий Селезнёв вывел гостей вперёд. Во втором периоде СКА на протяжении семи минут играл в большинстве, но удалось сравнять счёт лишь в конце периода в равных составах. Отличился Валентин Зыков с передачи Арсения Грицюка. Матч перешёл в овертайм, где буллит Евгения Кузнецова принёс СКА победу.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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