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СКА — Нефтехимик, результат матча 15 октября, счет 3:2, КХЛ 2024-2025

Буллит Евгения Кузнецова в овертайме принёс СКА победу в матче с «Нефтехимиком»
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и «Нефтехимиком». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хоккеисты СКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Демидов (Деанджело, Кузнецов) – 04:33 (5x5)     1:1 Шафигуллин – 08:27 (5x5)     1:2 Селезнёв (Лещенко) – 21:25 (5x5)     2:2 Зыков (Грицюк) – 37:24 (5x5)     3:2 Кузнецов – 62:28    

На пятой минуте матча в великолепном сольном проходе счёт открыл нападающий СКА Иван Демидов с передач Евгения Кузнецова и Тони Деанджело. «Нефтехимик» сравнял счёт в середине первого периода благодаря голу Булата Шафигуллина. В начале второго периода Григорий Селезнёв вывел гостей вперёд. Во втором периоде СКА на протяжении семи минут играл в большинстве, но удалось сравнять счёт лишь в конце периода в равных составах. Отличился Валентин Зыков с передачи Арсения Грицюка. Матч перешёл в овертайм, где буллит Евгения Кузнецова принёс СКА победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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