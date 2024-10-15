Вадим Шипачёв вплотную приблизился к бомбардирскому рекорду КХЛ Сергея Мозякина

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду ЦСКА. Волевую победу одержали минчане со счётом 5:4 в овертайме.

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв отметился голом и двумя результативными передачами в своём 1000-м матче в КХЛ. Всего на счету 37-летнего форварда в КХЛ стало, с учётом плей-офф, 927 (291+636) очков. Таким образом, Шипачёв вплотную приблизился к бомбардирскому рекорду КХЛ Сергея Мозякина, на счету которого 928 (419+509) очков в 842 играх в КХЛ.

В текущем сезоне на счету Шипачёва 7 (2+5) очков в 13 матчах.