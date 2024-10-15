Болельщики минского «Динамо» бурной реакцией встретили гол Шипачёва в 1000-м матче в КХЛ
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду ЦСКА. Волевую победу одержали минчане со счётом 5:4 в овертайме.
Нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв отметился голом и двумя результативными передачами в своём 1000-м матче в КХЛ. 37-летний форвард в концовке игры сократил отставание в счёте до минимума великолепным броском под перекладину с острого угла. После гола ветерана болельщики на трибунах особенно ликовали.
Права на видео принадлежат ХК «Динамо». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2024, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 4
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Энас (Шипачёв, Волков) – 12:03 (5x5) 1:1 Соркин (Полтапов) – 26:14 (5x5) 1:2 Гурьянов (Абрамов, Классон) – 29:09 (5x5) 2:2 Кузнецов (Улле, Гросс) – 42:11 (5x5) 2:3 Дроздов (Каменев, Провольнев) – 43:53 (5x5) 2:4 Дроздов – 54:51 (5x5) 3:4 Шипачёв (Лайл) – 56:51 (6x5) 4:4 Лайл (Шипачёв, Волков) – 59:02 (6x5) 5:4 Энас (Пинчук) – 60:35 (3x3)
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