Болельщики минского «Динамо» бурной реакцией встретили гол Шипачёва в 1000-м матче в КХЛ

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало на своём льду ЦСКА. Волевую победу одержали минчане со счётом 5:4 в овертайме.

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв отметился голом и двумя результативными передачами в своём 1000-м матче в КХЛ. 37-летний форвард в концовке игры сократил отставание в счёте до минимума великолепным броском под перекладину с острого угла. После гола ветерана болельщики на трибунах особенно ликовали.

Права на видео принадлежат ХК «Динамо». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.